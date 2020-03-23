Росстат: экспорт нефти из России упал в январе на 7,4%

Экспорт нефти из России сократился в январе на 7,4% в годовом выражении и на 6,2% к показателю в декабре 2019 г. — до 19,8 млн тонн, сообщает Росстат. Между тем добыча нефти в России уменьшилась в январе на 0,4% до 47,7 млн тонн.

Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила в январе 30,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 46,4% (в январе 2019 г. — 27,7% и 40,4% соответственно).

Средняя экспортная цена российской нефти составила в январе $455,6 за 1 тонну (100,0% к декабрю 2019 г.). При этом средняя цена нефти Urals снизилась до $450,2 за 1 тонну (95,7% к декабрю 2019 г.).

В январе в России добывали в среднем 11 млн 234 тыс. баррелей нефти в сутки, в декабре 2019 г. — 11 млн 243 тыс. баррелей, в ноябре — 11 млн 231 тыс. баррелей в сутки.

В странах ОПЕК в январе в среднем добывали 28 млн 859 тыс. баррелей, в декабре 2019 г. — 29 млн 368 тыс. баррелей, в ноябре — 29 млн 595 тыс. баррелей нефти в сутки.