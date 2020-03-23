К Земле приближается неожиданно яркая комета

Комета ATLAS, летящая к Земле, резко увеличивает свою яркость по неизвестным причинам. Если тенденция сохранится, то в мае 2020 года небесное тело будет соперничать по блеску с Венерой.

Комета ATLAS, или C/2019 Y4, была обнаружена 28 декабря 2019 года. Тогда она находилась почти втрое дальше от Солнца, чем Земля, и была заметна только в довольно мощный телескоп.

Максимальное сближение кометы со светилом состоится 31 мая 2020 года. Тогда она окажется почти вчетверо ближе к звезде, чем наша планета.

Трудно сказать, будет ли C/2019 Y4 при этом видна невооружённым глазом. В этом смысле кометы, как истые женщины, непредсказуемы. Такое тело становится ярче по мере того, как лёд его ядра испаряется и превращается в облако, отражающее солнечный свет. Насколько интенсивно это происходит, зависит от конкретной "хвостатой".

Консервативный прогноз утверждает, что в момент максимального сближения с Солнцем C/2019 Y4 будет видна лишь в бинокль или любительский телескоп. Однако несколько недель назад блеск кометы начал резко расти. 17 марта она была уже в 600 раз ярче, чем ожидали астрономы. Если яркость будет продолжать расти в том же темпе, то в мае C/2019 Y4 сможет поспорить с Венерой за звание ярчайшего объекта в ночном небе после Луны.

Впрочем, эксперты не ожидают подобного шоу. Скорее всего, процесс замедлится. Возможно, гостья всё же будет видна невооружённым глазом и даже сможет соперничать по яркости с Полярной звездой.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о комете, которая распалась на глазах у астрономов.