ФРС США временно поддержала рубль: на рынке ждут новое снижение

Рубль, не замечая на продажи валюты российским Центробанком, дешевел на утренних и дневных торгах. Но неожиданно начал укрепляться: за доллар к 16:00 мск давали менее 80 руб., согласно данным торгов.

Курс доллара на торгах Московской биржи к 16:00 мск снизился до 79,4 руб., что на 2 руб. меньше, чем часом ранее.

Но к 16:30 мск доллар уже отыгрывал часть потерянного и стоил 80,1 руб., что на 16 копеек больше, чем по итогам предыдущего торгового дня.

Через 20 минут, доллар ускорил укрепление и уже стоил 80,24 руб.

Курс евро продолжал расти с утра и к 16:30 мск за европейскую валюту давали на 80 копеек больше, чем на предыдущей торговой сессии.

Доллар потерял больше евро по одной простой причине — регулятор США решил увеличить денежные вливания в экономику.

В итоге доллар США начал дешеветь на международном валютном рынке, что и привело к кратковременному укреплению рубля.

ЦБ РФ продолжает увеличивать продажу валюты для укрепления рубля: регулятор начинал с продажи валюту на 3,5 миллиарда рублей в день, затем увеличил продажу до 7 миллиардов, а в последние дни — до 13,7 миллиарда рублей.

Рублб продолжить дешеветь из-за низкой цены нефти и потери 3 триллионов рублей доходов после обвала цены на рынке нефти.

"Текущая тактика ЦБ — это постепенное увеличение объема продаж валюты при каждой новой ступени девальвации рубля. В условиях обвала внешних рынков и цен на нефть это, безусловно, не спасет рубль от новых минимумов, тем не менее сгладит волатильность валютного рынка и ограничит резкое снижение рубля", - Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал":

Федеральная резервная система США сегодня объявила, что она будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса.

Одновременно Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о решении покупать казначейские ценные бумаги на 75 миллиардов долларов и ипотечные ценные бумаги примерно на 50 миллиардов долларов каждый рабочий день на этой неделе "при условии разумных цен".

В понедельник ФРС также объявила о нескольких новых программах кредитования на сумму 300 миллиардов долларов.

Федрезерв намерен поддерживать "поток кредитов для работодателей, потребителей и предприятий путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до 300 миллиардов долларов нового финансирования".