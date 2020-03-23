Наставник "Арсенала" Артета заявил о своей победе над коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сообщил, что чувствует себя здоровым. 37-летний испанский специалист ранее сдал положительный тест на коронавирус, после чего весь тренерский штаб, команда и сотрудники клуба ушли на 14-дневный карантин.

"Чувствую, что уже выздоровел. Мне потребовались три-четыре дня, чтобы все симптомы прошли. Сейчас со мной все хорошо", – цитирует Артету Evening Standard.

Напомним, что чемпионат Англии по футболу был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.