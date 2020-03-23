Рошаль рассказал, как пережить изоляцию во время коронавируса без стресса

Глава национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил россиянам о главных правилах профилактики коронавирусной инфекции. На фоне пандемии коронавируса COVID-19 он призвал россиян соблюдать элементарную гигиену и при первых признаках недомогания самоизолироваться.

"Каждый должен знать: если у него началась любая респираторная инфекция, не надо делать из себя героя и бежать на работу. Посидите дома", – рекомендовал он в эфире телеканала "Россия 24".

Во время самоизоляции может быть трудно избежать стресса, но, по мнению Рошаля, это возможно.

"Не надо нагнетать жуткость картины, – посоветовал он. – Нет никакой безысходности сегодня в России".

По его словам, нет оснований бояться коронавируса и "нагнетать нервозную атмосферу".

"Если посмотреть широко, то контагиозность (заразность – ред.) этого вируса во многом уступает контагиозности других. Смертность от этого вируса намного меньше, чем у многих других вирусных инфекций", – заверил Рошаль.

При этом, находясь дома на карантине, важно оценивать свое психофизическое состояние, считает главный психиатр российского Министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе. По словам эксперта, не всегда возможно дать своему состоянию объективную оценку самостоятельно, поэтому можно обратиться к близким. Кроме того, можно позвонить на горячую линию Института имени Сербского.

Как отметил Кекелидзе, специалисты круглосуточно готовы проконсультировать "по всем вопросам, касающимся психологического состояния".