23 марта 202017:17

Астероид Рюгу образовался благодаря недавнему колоссальному столкновению

Астероид Рюгу состоит из обломков, оставшихся после столкновения крупных тел. Эта катастрофа произошла всего девять миллионов лет назад. Такой вывод сделали эксперты, изучив результаты "бомбардировки" объекта с зонда "Хаябуса-2".

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Science.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали об этой миссии. Напомним, что зонд "Хаябуса-2" был запущен в 2014 году. В июне 2018 года он достиг астероида. Аппарат сбросил на Рюгу три ровера и дважды сам садился на него.

За три месяца до второй посадки от зонда отстыковался модуль со взрывным устройством. Подлетев ближе к поверхности, он взорвался, выпустив двухкилограммовый медный шар. Снаряд врезался в цель со скоростью 7200 километров в час. Камера миссии наблюдала за этим столкновением в реальном времени.

В результате на Рюгу образовался кратер шириной 14,5 метра и глубиной 2,3 метра. Столь впечатляющие габариты немало удивили специалистов.

Акция преследовала две цели. Во-первых, исследователи рассчитывали выбросить на поверхность астероида грунт, который не подвергался длительному воздействию космических лучей и других факторов межпланетной среды. Позже "Хаябуса-2" сел в 20 метрах от кратера и взял пробы грунта.

Во-вторых, сам характер столкновения и образовавшегося кратера может многое сказать о строении небесного тела. И пока собранные образцы ещё находятся на пути к Земле (их прибытие запланировано на конец 2020 года), учёные уже сделали важные выводы из полученных зондом снимков.

Размер кратера говорит о том, что грунт в месте падения непрочен. Будь он таким же твёрдым, как земные скальные породы, воронка была бы всемеро меньше.

Анализ данных также привёл исследователей к интересному заключению. Основная часть энергии снаряда была израсходована не на разрыв материала, а на преодоление силы тяжести при выбрасывании обломков вверх. Похожим образом сформировался бы ударный кратер, скажем, в песке. Кстати, аппаратура зонда зафиксировала в поднявшемся облаке породу, похожую на песок.

В то же время кратер асимметричен. Он похож не на кольцо, а скорее на полумесяц. Это говорит о том, что под поверхностью в месте падения всё-таки оказался участок из неуступчивого камня. Да и фотографии астероида запечатлели множество валунов (из-за чего, кстати, выбрать место для посадки было не так просто).

Таким образом, Рюгу весьма неоднороден по структуре. Он состоит как из рыхлого, так и из твёрдого материала. Это привело экспертов к заключению, что небесное тело - это буквально слипшийся комок обломков, оставшихся после столкновения более крупных объектов. Причём катаклизм должен был произойти недавно. Расчёты показывают, что Рюгу всего девять миллионов лет. Для сравнения: Земле около 4,6 миллиарда лет, а последний общий предок человека и шимпанзе жил 6-7 миллионов лет назад.

Похоже, что надежды астрономов получить образцы "первозданного" вещества, с которыми за время существования Солнечной системы не произошло ничего существенного, не оправдались. Однако следы космической катастрофы наверняка окажутся не менее интересными.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как собранные зондом "Хаябуса-1" образцы помогли определить возраст астероида Итокава.

Текст: Вести.Наука

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