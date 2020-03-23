Идлиб, стабилизация в Сирии и гуманитарная помощь. Шойгу провел переговоры с Асадом

Министр обороны России Шойгу прилетел в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Основными темами для обсуждения стали прекращение огня в Идлибе, стабилизация ситуации во всей Сирии, военно-технические отношения России и Арабской Республики, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Помимо этого, Шойгу и Асад коснулись таких тем, как гуманитарная помощь населению Сирии, которое страдает от западных санкций, и восстановление экономики Арабской Республики.

Военные уточняют, что во время перелета Сергея Шойгу в Сирию, самолет министра обороны сопровождали истребители Су-35С российских ВКС.



Ранее по трассе М4, которая проложена через Идлиб, прошел второй совместный патруль российских и турецких военных. Маршрут пришлось сократить из соображений безопасности. Однако Анкара пообещала ликвидировать экстремистов, которые угрожают стратегической транспортной артерии.