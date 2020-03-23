В Мюнхене мужчина "с коронавирусом" облизал в метро поручни и автоматы

В Мюнхене задержан 33-летний мужчина, который облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора.

При этом он снимал свои действия на видео, в котором сообщал, что у него коронавирусная инфекция.

Как сообщила 23 марта полиция Мюнхена, мужчину подозревают в намеренном распространении коронавирусной инфекции.

Личность задержанного установили, в его отношении ведется расследование. В частности, выясняется, действительно ли он заражен COVID-19, сообщает DW.

По последним данным, в Германии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 26 тысяч, скончались 111 человек.

Ранее сообщалось, что на домашний карантин ушла канцлер ФРГ Ангела Меркель.