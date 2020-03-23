В "Прямом эфире" - эксклюзивное интервью бывшего доцента-расчленителя Соколова

Эксклюзив "Прямого эфира" — интервью бывшего доцента-историка Олега Соколова из Петербурга, который в ноябре 2019-го убил и расчленил свою возлюбленную и аспирантку Анастасию Ещенко.

В конце апреля состоится суд. Приговора он ожидает в камере следственного изолятора. Раскаивается и просит о снисхождении.

При этом адвокат Соколова Александр Почуев говорит, что на момент совершения убийства его подзащитный был вменяемым, однако находился под влиянием факторов длительного психологического воздействия.

В частности, как считают защитники экс-доцента, была группа лиц, которая с корыстными целями спланировала и "подвела" Соколова к конфликту с Ещенко.

Его бывший студент Василий Кунин, со своей стороны, считает, что в этой истории пытаются сместить акцент и представить убийцу "великим ученым и писателем".

Другая знакомая историка до сих пор не может поверить в то, что совершил Соколов. По ее словам, ему идеально удавалось копировать образ Наполеона, он всегда был эксцентричным, а женщинам относился снисходительно.

А вот у правозащитника Александра Холодова, побывавшего в СИЗО "Кресты", сложилось впечатление, что экс-доцент "больше всего переживает за свою популярность".

Что говорят другие знавшие Соколова лично? Верят ли в его раскаяние? Что толкнуло экс-доцента на убийство и расчленение своей возлюбленной и ученицы?

Какой срок ему грозит? И что он рассказал в эксклюзивном интервью?



Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".