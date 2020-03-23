В Москве и Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса: что впервые показали журналистам?

Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую стадию. Над ней работают сразу несколько групп ученых в Москве и в Петербурге. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Журналистам там впервые показали, как создаются новые тест-системы и как ищут эффективные препараты для борьбы с тяжелыми формами вируса.

Первая фаза пройдена — а значит, вакцина от коронавируса COVID-19 становится реальностью. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства заявляет практически с порога — ведь это уже шаг на пути к тому, чтобы справиться с заразой.

Но впереди еще много таких шагов. Испытания займут несколько месяцев. Агентство работает в три смены.

"Разработка вакцины прошла первую фазу. Все испытания у нас закончатся в июне, и после этого мы уже перейдем к тем необходимым исследованиям, которые нужны для регистрации вакцины. Если все будет идти так, как мы планируем, то где-то через 11 месяцев мы сможем получить собственную эффективную вакцину", — рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Здесь разработали технологии, при помощи которых выявить вирус станет проще и быстрее. Вот первая — ей тоже еще предстоят испытания и сертификация, но это вопрос, который, как здесь уверяют, решат быстро.

Уникальная революционная разработка — лаборатория размером 5 на 7 сантиметров. Это чип, который в автоматическом режиме проводит исследования. Все очень просто, справиться может нянечка, волонтер, медсестра. Достаточно сделать забор крови, поместить ее на чип и вставить чип в прибор — анализатор. Результат будет готов через 15 минут.

Технология, которой нет еще в мире, достоверность результатов — 100 процентов. И другая разработка — российского центра Гамалеи. Компактный ПЦР-аппликатор — тестовая система нового уровня.

"Чип вставляется в прибор, и происходит реакция. Она занимает порядка 40 минут", — объясняет заведующий лабораторией трансляционной биомедицины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Артем Ткачук.

Такие экспресс-тесты появятся в больницах, поликлиниках, в аэропортах, на вокзалах и даже — не исключено — в торговых центрах. Возможности для использования — огромны.