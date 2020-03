Администрация Трампа хочет изменить закон Обамы

Министерство жилищного строительства и городского развития США (Department of Housing and Urban Development, HUD) совершает большую ошибку. Вместо полной отмены принятого при Бараке Обаме закона о местном зонировании ведомство планирует лишь изменить некоторые его пункты. Однако HUD все еще может сделать правильный шаг и президент Дональд Трамп должен проследить за этим, пишет в The National Interest старший юрист Heritage Foundation Ганс фон Спаковски.

Отказ от законов, которые позволяют федеральным чиновникам вторгаться в личную жизнь американцев, тормозят рост экономики, ограничивают деятельность предпринимателей и посягают на власть местных органов власти, станет не только истинным наследием правления нынешнего главы Белого дома, но и поможет ликвидировать все “достижения” левых сил в США за последние пятьдесят лет.

В HUD утверждают, что корректировка ряда положений Акта о справедливом распределении жилья (Affirmatively Furthering Fair Housing, AFFH) позволит уменьшить вмешательство федерального правительства в местные дела. В настоящее время закон дает Вашингтону право принимать решения о местном зонировании и заставлять местные органы власти, которые получают от HUD средства на возведение жилья, искусственно корректировать демографический состав населенных пунктов.

AFFH был принят в конце второго срока администрации Обамы и был призван уплотнить пригороды мегаполисов, провести массовое переселение национальных меньшинств в районы, где в основном проживают белые американцы, а также избавиться от односемейных домов, одного из символов среднего класса Америки.

Правительство Трампа решило отменить лишь некоторые из худших статей закона от 2015 года. Однако, данная нерешительность помешает нынешнему главе Белого дома “осушить бюрократическое болото Вашингтона”, которое может взять под полный контроль города и пригороды по всей стране и превратить HUD в орган территориального зонирования в штатах.

“Этот закон предназначен для того, чтобы дать право невыбираемым, анонимным бюрократам в Вашингтоне решать, кто будет вашим новым соседом, — написал сенатор-республиканец Майк Ли после того, как Обама утвердил AFFH. — Если они не считают, что ваш район достаточно "разнообразным", они возьмут под свой контроль все решения о территориальном зонировании, то есть решат за вас, что должно быть построено в вашем районе и кто должен платить за это”.

“Закон дает федеральному правительству рычаги для изменения почти каждой американской общины — навязывание предпочтительного расового и этнического состава, уплотнение жилья, транспорта и развитие бизнеса как в пригороде, так и в городах, а также ослабление контроля местной власти над основными сторонами жизни, от зонирования до транспорта и образования”, — охарактеризовал AFFH эксперт Ethics and Public Policy Center Стэнли Курц.

В недавно опубликованном анализе закона, министерство жилищного строительства и городского развития пришло к выводу, что предыдущие инструменты оценки Обамы “требовали значительных ресурсов от участников программы, а их сложность и условия приводили к высокому уровню провалов в работе местных органов власти”.

В рамках закона местные чиновники должны были ответить на 92 вопроса по таким темам, как “значительные диспропорции в доступе к возможностям и несоразмерные потребности в жилье", а также анализировать и сообщать в Вашингтон данные по таким вопросам, как “доступ к общественному транспорту и качественным школам, наличие рабочих мест и угроза для окружающей среды”, то есть все то, что мало касалось доступного жилья в конкретной общине.

Отменив AFFH, администрация Трампа войдет в историю США, как правительство, которое заботится о свободе выбора американцев. Глава министерства жилищного строительства и городского развития, а также другие представители Белого дома должны помнить об этом, заключает старший юрист Heritage Foundation Ганс фон Спаковски.