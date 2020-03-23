Алексею Воробьеву отказали в тесте на коронавирус

Российский артист Алексей Воробьев оказался в затруднительном положении в США. Местные врачи отказали певцу в тесте на коронавирус, поскольку у того были лишь симптомы ОРВИ.

На своей странице в Instagram воробьев стал публиковать посты, в которых рассказал о плохом самочувствии. У артиста поднялась температура, его сильно знобило.

Алексей Воробьев сообщил Teleprogramma.pro, что по совету доктора выпил противовирусное средство, которое позволило сбить температуру. В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 он хотел сдать тест на заболевание, но это оказалось нелегко. Артист отметил, что необходимо направление врача, которое дается на основании очевидных симптомов. У Воробьева таких признаков не было, потому тест ему не стали делать.

По словам артиста, в настоящее время он отсиживается дома, пьет чай с имбирем и лимоном, принимает меры профилактики. Кроме того, Воробьев отказался от поцелуев с незнакомыми девушками.

Коронавирус не щадит знаменитостей. Ранее стало известно о положительном результате анализа на COVID-19 Харви Вайнштейна, Пласидо Доминго.

По данным ресурса Worldometer, на настоящий момент коронавирусом заразились более 358 тысяч человек. Свыше 15 тысяч — умерли. Больше всего выявленных случаев в Китае. На втором месте Италия, на третьем — США.