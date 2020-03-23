Хабиб Нурмагомедов разочарован бездействием руководства UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагмедов, являющийся действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, высказался по поводу будущего поединка с Тони Фергюсоном. По мнению россиянина, UFC ведет себя в этой ситуации непонятным образом.

"Мы не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC, что ты такое?" – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, что изначально поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за угрозы распространения коронавируса местные власти запретили организаторам проводить турнир. В настоящий момент глава UFC Дэйна Уайт ищет другие варианты проведения титульного боя.