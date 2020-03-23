Известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Стали известны результаты первого теста канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус COVID-19. Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, он дал отрицательный результат.

О результате теста сообщает агентство DPA. По словам Зайберта, Меркель предстоит в ближайшие дни снова провериться на коронавирус.



Ранее стало известно, что канцлер Германии контактировала с врачом, инфицированным COVID-19. В связи с этим Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин.