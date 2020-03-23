Россия направила на помощь Италии 14 самолетов с вирусологами

Россия направила в Италию 14 военных самолетов с вирусологами и оборудованием в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что прибывающие борты садятся на итальянскую военную авиабазу "Практик де Маре" в 30 километрах юго-западнее Рима.

Российские военные специалисты приступят к выполнению своих задач по профилактике и дезинфекции районов, которые им выделит итальянская сторона.

Российская помощь данной стране, которая лидирует в Европе по числу заболевших, стала возможной после телефонной беседы президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной эпидемии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы более 358 тысяч человек, более 100 тысяч вылечились, более 15 тысяч умерли.