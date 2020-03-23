В ООН призвали к прекращению военных действий во всем мире из-за коронавируса

В ООН призвали к немедленному повсеместному прекращению боевых действий в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

По словам представителя ООН, бушующий вирус демонстрирует безумство войны. Гутерриш призвал все воюющие страны остановить военные действия, авиаудары, заставить "пушки замолчать", прекратить артиллерийские обстрелы.

Генеральный секретарь ООН заявил, что это чрезвычайно важно для содействия созданию коридоров доставки жизненно необходимой помощи. Антониу Гуттериш отметил необходимость дать надежду тем, кто находится в более уязвимом положении по отношении к COVID-19, в их числе женщины, дети, инвалиды, маргинализированные и перемещенные лица.

Представитель ООН подчеркнул, что вирус поражает всех независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности, вероисповедания. По его словам, COVID-19 безжалостно бьет по всем. В связи с этим необходимо положить конец войне и бороться с болезнью, бушующей в мире. Гуттериш отметил, что "человеческая семья" сейчас нуждается в прекращении боевых действий больше, чем когда-либо, сообщает "Интерфакс".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об усилении пандемии коронавируса COVID-19.

На настоящий момент число заразившихся превысило более чем триста тысяч случаев, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, пандемия ускоряется, сообщает ТАСС.