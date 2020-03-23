23 марта 202019:58

Мужчина едва не утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лед собаку

Вологжанин едва не утонул, попытавшись спасти провалившуюся под лед собаку. ЧП произошло сегодня утром возле пирсов. Инцидент засняли на мобильный телефон очевидцы. Позже ролик разместили в социальных сетях, передает ГТРК "Вологда".

На кадрах видно, как к тонущему животному ползком подбирается мужчина. Однако лед оказался слишком тонким, чтобы выдержать его вес, и тот провалился в холодную в воду. Прохожие позвали на помощь спасателей. Мужчину вытащили из водоема, но собаку, к сожалению, спасти не удалось.

Напомним, еще одно происшествие на льду произошло в минувшие выходные на Рыбинском водохранилище. Череповчанин эвакуировал с треснувшей льдины 30 рыбаков.

 

Текст: ГТРК "Вологда"

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