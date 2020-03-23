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Коронавирус 12 минут назад

23 марта 202020:30 Евгений Решетнев

Промышленность адаптируются к новой реальности: заводы работают на борьбу с коронавирусом

Промышленность адаптируются к новой реальности: заводы работают на борьбу с коронавирусом

Обеспечить граждан и специальные службы всем, что необходимо при распространении коронавируса COVID-19. Такую задачу Владимир Путин поставил перед российской промышленностью и профильными ведомствами. О состоянии экономики в условиях мировой пандемии, а также снижения цен на нефть президенту докладывал глава Минпромторга Денис Мантуров. В целом он оценил ситуацию как удовлетворительную — в чем-то неплохую для одних отраслей, но в чем-то проблематичную для других.

Как российские предприятия переживают финансовый кризис, на который наложилась пандемия, об этом разговор в Кремле. Промышленность работает ритмично. Но ритм этот сейчас везде разный. Скажем, швейные мануфактуры сейчас работают даже по ночам.

"Два крупных блока вопросов: как себя чувствуют промышленность и торговля в условиях борьбы с коронавирусом, и второй — как промышленность работает с целью обеспечения потребностей в средствах защиты, дезинфекции и так далее, в дыхательных аппаратах?" – поинтересовался президент России.

"Ситуация в целом удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы. Что касается непосредственно вопросов, связанных с выполнением задач по борьбе с коронавирусом: месяц назад мы перевели полностью все предприятия на круглосуточный режим, увеличили мощности до 1600 тысяч масок в сутки. Со 2 марта наложили запрет на их экспорт", — пояснил президенту Денис Мантуров.

Потребности в медицинской продукции выросли кратно.

"И когда увидим, что здесь все вдохи зеленые, мы поймем, что человек наконец-то начал дышать сам, а это и есть наша цель", — поясняют принцип работы аппарата искусственной вентиляции легких медики.

На Уральском приборостроительном заводе, где выпускают аппараты искусственной вентиляции легких, ежемесячно производили 300 штук. Но сейчас готовы делать в 10 раз больше.

На Оптико-механическом заводе в Екатеринбурге тоже делают аппараты ИВЛ, но еще производят сложные наркозно-дыхательные системы для вентиляции легких и одновременной анестезии. Это российская инновация.

Швейные предприятия, которые выдавали по 600 тысяч защитных масок в сутки, сейчас производят в три раза больше. Но министерство планирует выйти на большие объемы.

"Для этого мы подключили большое количество предприятий легкой промышленности. Мы рассчитываем в общей сложности выйти в первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки", — пообещал Денис Мантуров.

Дистанционные измерители температуры, тепловизоры — все это повседневность. И вот холдинг "Швабе", входящий в Ростех, готовит к выпуску новый прибор, который может сканировать скопление людей. У кого температура за пределами нормы, сразу вычисляется, случай заносится в специальную базу данных. Такой сканер мог бы использоваться, к примеру, в метро.

На предприятиях, в офисах самый ходовой продукт теперь санитайзеры и дезинфекторы. На заводе в Краснодарском крае за смену производят 15 тысяч литров, а на другом — 8 тонн. Хватит на целый город.

"Мы уже вышли на объемы три миллиона единиц для дезинфекции рук и на 350 миллионов литров по дезинфекции помещений и обработке зданий", — отчитывается о производстве министр Мантуров.

"Вы сейчас назвали наиболее важные элементы работы в условиях, когда важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста этой инфекции, ее распространения, — продолжил отдавать распоряжения Путин. — Поэтому очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные службы. И прошу вас по мере наращивания этих объемов производства мне регулярно об этом докладывать".

Денис Мантуров рассказал президенту о том, как в условиях карантина работают и другие предприятия России, реализующие, по поручению Путина, программы импортозамещения. Тем из них, кто еще имеет дело с импортными комплектующими, действительно сейчас приходится искать других поставщиков. Но в главном от плана не отступают: к примеру, в вертолетостроении и производстве сельхозтехники доля отечественной продукции на рынке — более 50 процентов.

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