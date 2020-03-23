Шойгу в Сирии встретился с Асадом: Анкара готовит антитеррористическую операцию в Идлибе

В Сирию прибыл Сергей Шойгу. Выполняя поручение президента России, министр обороны встретился в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом. Стороны обсудили ход совместной борьбы с терроризмом и гуманитарную помощь Сирии. 23 марта российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Идлибе.

Встреча российских военных и турецких коллег на линии разграничения. Перед началом движения — последние консультации.

- Расстояние между машинами – 50 метров.

Боевики радикальных группировок вновь сделали все возможное, чтобы сорвать патрулирование.

Несмотря на угрозы главарей террористических формирований в сирийской провинции Идлиб второе совместное российско-турецкий патрулирование состоялось.

Прошло патрулирование вновь по сокращенной схеме по причине, что турецкая сторона пока не может обеспечить полной безопасности на всем протяжении маршрута. Российские переговорщики пошли навстречу турецкой стороне, согласившись на поэтапное увеличение маршрутов патрулирования. Но теперь турецкие военные обязаны в ближайшее время провести антитеррористическую операцию в провинции Идлиб собственными силами. Цель операции – обеспечить безопасность на трассе Латакия – Алеппо, то есть принудить террористические группировки отойти от дороги.

Патрулирование прошло без происшествий. И здесь еще никто не знал, что самолет главы российского оборонного ведомства приземляется в международном аэропорту Дамаска. Безопасность самолета делегации Минобороны России в воздушном пространстве Сирии обеспечивали российские истребители Су-35С.

Сергей Шойгу прибыл в сирийскую столицу по поручению президента России. Кортеж министра сопровождала армейская авиация. В Дамаске генерала армии принял сирийский лидер Башар Асад. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками. Это цитата из сообщения, которое было обнародовано российским оборонным ведомством.

Судя по составу делегации Министерства обороны России, а вместе с Шойгу прилетел начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков, на встрече присутствовал командующий российской группировкой в Сирии Александр Чайко, другие генералы и офицеры. За сухими строчками официального заявления — крайне важные вопросы безопасности.

Идлиб уже много лет — анклав международных террористических группировок. И до сих пор это угроза для всего мира, а не только ближневосточного региона.