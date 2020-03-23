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Коронавирус 1 минута назад

23 марта 202021:41 Валентин Богданов

США проигрывают гонку коронавирусу: Штаты вышли на третье место по заболевшим

США проигрывают гонку коронавирусу: Штаты вышли на третье место по заболевшим

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 350 тысяч. О первой жертве болезни несколько часов назад сообщили в Зимбабве. Крупнейшим очагом заражения после Китая и Италии сейчас стали США. За последние сутки число инфицированных там выросло сразу на девять тысяч человек. Дональд Трамп потребовал ввести Национальную гвардию в три штата – в Калифорнию, Нью-Йорк и Вашингтон. Американцы переживают карантин, а борьба с вирусом стала частью предвыборной кампании в США.

Карантин. Закрыто все, без чего можно обойтись. Металлические ставни опустились на витрины ресторанов и сувенирных лавок. За одной витриной скучают кандидаты в президенты. На паузу фактически поставлена в СЩА и предвыборная кампания. Пусто в обычно переполненном нью-йоркском метро.

Полупустая подземка. На платформе, рядом с которой располагается Центральный парк, скучает одинокий пассажир. На метро добираемся до Таймс-сквер.

Знаменитая красная лестница на Таймс-сквер, под ней находятся театральные кассы. Туристический центр Таймс-сквер — все тут как в фильмах-катастрофах, практически нет людей.

Среди редких прохожих и россияне. Соблюдая предписанную социальную дистанцию, микрофон нужно держать на вытянутой руке.

- Как лично вы спасаетесь от вируса, помимо маски?

"Видите, это реально ради смеха сделала. Вообще я так хожу обычно", — опускает маску россиянка.

"Как мы спасаемся? – отвечают Надежда Настаскина и Клара Чен. — Телевизор много смотрим, русские всякие сериалы. Сегодня, например, смотрели "Бесы". Очень интересно, по Достоевскому. На YouTube все свободно, можно смотреть".

Классы йоги, занятие танцами, даже боксерские тренировки — нью-йоркцы массово перебираются в онлайн.

- Как вы скрашиваете свое время?

- Мы запустили много онлайн-классис. Мы планируем обучаться, то есть осваивать новые профессии.

- Да. У нас еще, мы рядом живем, пляж открытый. Мы ходим на волейбол, играем еще в это время. Поэтому проводим время как бы на улице, а дома занимаемся.

Но за такие вольности по голове уже не погладят. Выходить из дома можно, но только по делу — за покупками или погулять с собакой. На тех, кто собирается на пляжах, как в Калифорнии или в парках как в Нью-Йорке, обрушиваются губернаторы этих штатов.

"Это просто наглость! Это неуважение к другим людям. И мы положим этому конец", — обещает губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Очагом инфекции стали и тюрьмы. В крупнейшем изоляторе на острове Рикерс уже 38 заразившихся. Среди подхвативших заразу и осужденный за изнасилование голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Он заболел в тюрьме в Баффало.

Вирус не щадит не только тех, кто оказался на социальном дне. Среди заболевших и сенатор Рэнд Пол. Его голоса республиканцы накануне не досчитались во время ключевого голосования. Демократы прокатили проект по стимулированию экономики на сумму в 1,4 триллиона долларов.

Набор мер, которые включают и адресную помощь американцам, это идея Трампа. Борьбу с вирусом президент США превратил, по сути, в часть своей предвыборной кампании. Ежедневно выступает на брифингах, которые порой превращаются в театр одного актера, который не может выйти из образа.

"Знаете, что я хочу? Я, пожалуй, отправлю госсекретаря Майка Помпео в Госдепартамент. Или, как его называют, Департамент глубинного государства", — заявляет Дональд Трамп.

На этих словах, как на беду, камера выхватила доктора Энтони Фаучи. Главный инфекционист США был настолько удивлен, что, вопреки собственным рекомендациям, дотронулся ладонью до лица, будто стыдясь шуточек шефа. Дотошные журналисты в интервью с Фаучи копнули еще глубже.

- Вы выступаете на брифингах как представитель истины и фактов. Однако то, что говорят на этих брифингах, оказывается ложным и фактически неверным?

"Господину президенту говорят, чтобы он был аккуратнее в высказываниях на определенные темы. Но я не могу выпрыгнуть к микрофону и повалить его на землю!" – признается директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Не очень легко было уговорить Трампа и сдать тест на коронавирус. Следом его прошел вице-президент Майк Пенс с супругой. Процедура оказалась не из приятных.

"Тест прошел очень быстро, — признался вице-президент США Майкл Пенс. – Но врачи залезают вам в нос. Это не очень приятно. Не очень комфортная процедура".

"Но вы сказали, что ваша жена справилась с тестом гораздо лучше?" – решил в шутку уточнить президент Трамп.

"Да, так и есть", — подтвердил Пенс.

"Мне тоже было не очень приятно, так что не волнуйтесь", — рассмеялся довольный президент США.

Пенс сдавал анализы еще по старой методике. Это когда надо ждать несколько дней. Новые тесты занимают примерно 45 минут, но они будут готовы примерно к концу следующей неделе. Пока же Белый дом гонку вирусу проигрывает, Америка вышла на третье место по числу зараженных – более 37 тысяч человек.

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