В Казани начали дезинфицировать подъезды многоэтажных домов

В Казани сотрудники УК начали проводить дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на портал мэрии.

Уборку подъездов проводят при помощи дезинфицирующих средств с вирулицидным действием. Специалисты обрабатывают панели и кнопки в лифтах, почтовые ящики, дверные ручки и двери, перила, поручни, выключатели, домофоны, а также полы и стены, говорит глава комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Все работники получили средства индивидуальной защиты. Помимо этого, им провели инструктаж по работе с химией. Как отметил Анисимов, несмотря на присутствие химического запаха, жильцы домов с пониманием относятся к таким мероприятиям.

На данный момент УК обеспечены всем необходимым для работы в условиях особого режима, которая будет продолжаться, пока не наступит благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация.