  • USD
    78.0443
  • EUR
    84.1552
  • IMOEX
    2253.35
  • RTSI
    883.78
  • DJA
    6081.28
  • NASDAQ
    6809.85
  • BRENT
    26.59
  • ГАЗПРОМ
    168.35
  • Газпрнефть
    265.5
  • Роснефть
    274
  • АЛРОСА
    57.56
  • Сбербанк
    183.37
23 марта 202020:32

Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива

Global Look Press

Ценовые войны могут не иметь практически никакого отношения к неизбежному падению благосостояния.

Для большей части мира нефтяное богатство обернулось проклятием. Страны, такие как Нигерия, Ангола, Казахстан, Мексика, Венесуэла, наделенные огромными запасами углеводородов, по большому счету, просто растратили все свои богатства.

И только страны Персидского залива смогли правильно воспользоваться огромными нефтяными ресурсами, пустив доходы от них на национальное строительство. Открытия нефтяных месторождений в середине XX века превратили анархичный, бедный регион в одно из самых богатых мест на планете. Катар, Кувейт и ОАЭ — все они богаче Швейцарии. Даже Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман встали в один ряд с Японией или Великобританией.

Преобразование оказалось настолько полным и законченным, что, казалось, будто все происходило совершенно естественным путем. Это не так. Нынешняя ценовая война на рынках нефти лишь приблизит час расплаты для стран Персидского залива с их неустойчивым характером.

Сейчас все шесть монархий пытаются объединиться с Россией, чтобы открыть краны и наводнить рынок нефти, избавившись от более дорогих производителей. Хотя запланированное увеличение добычи Саудовской Аравии на 2,5 млн баррелей в день станет самой страшной волной в этом цунами, соседей это не сдержит. По данным Rystad Energy, добыча ОАЭ ежедневно расширяется на 200 тыс. баррелей или более, Кувейт увеличит добычу на 110 тыс. баррелей, Россия — на 200 тыс. баррелей.

Эти процессы — ответ не на геополитические реалии, а на падение цен на нефть. На каждый баррель нефти приходится все меньше долларов, поэтому монархиям Залива требуется нечто большее, чтобы хоть как-то поддержать привычный уровень доходов.

В принципе, пока хватает ресурсов для ведения этой войны. Стоимость добычи барреля нефти на месторождении в Персидском заливе равноценна стоимости бутылки минеральной воды. Даже при экстремальном сценарии, когда цены на нефть упадут до $10 за баррель, а вся мировая нефтяная отрасль потеряет деньги, производители Персидского залива получат прибыль. Однако перед их экономиками стоит проблема, так как им нужна гораздо более высокая цена, чтобы сбалансировать бюджеты и поддержать валюты, привязанные к доллару.

Центробанки и суверенные фонды региона собрали огромные суммы, чтобы была возможность пережить кризис и долгосрочный риск снижения спроса. Однако на фоне более низких цен эти буферы могут быстро исчерпать себя.

Например, чистые финансовые активы правительства Саудовской Аравии — резервы центробанка плюс активы суверенного фонда благосостояния за вычетом государственного долга — снизились до 0,1% от ВВП с 50% за 4 года до 2018 года, так как в конце 2014 года нефть упала с отметки $100 за баррель. В обозримом будущем королевство вполне может стать чистым должником, даже если цены снова поднимутся выше $80.

По данным МВФ, за те же 4 года чистые финансовые активы, принадлежавшие 6 монархиям Залива, сократились примерно на полтриллиона долларов, до $2 трлн. Даже если пиковый спрос на нефть не будет достигнут до 2040 года, эта сумма будет исчерпана к 2034 году. Нефть за $20 за баррель опустит ее еще быстрее. В итоге опустошение наступит в 2027 году.

Согласно отчету МВФ в прошлом году, при цене на нефть в диапазоне от $50 до $55 за баррель, международные резервы Саудовской Аравии сократятся до объема импорта на 5 месяцев уже к 2024 году. Тревожная перспектива, из-за которой королевство в течение нескольких месяцев будет страдать от немыслимого кризиса платежного баланса, откажется от привязки к доллару, которая подкрепляла мировую торговлю нефтью на протяжении целого поколения. Тем не менее, нынешние цены делают этот сценарий почти оптимистичным.

Пока есть время предотвратить это будущее, однако, если оно наступит, представление о Персидском заливе и его роли в мировой экономике резко изменится.

Правительства региона жестко сократили бюджет после снижения цен в 2014 году, отменив субсидии и добавив налоги с продаж таким образом, что границы роскошных государств всеобщего благосостояния были стерты. Если они снизят планку, будет оказано давление, чтобы появились дополнительные налоги и были сокращены сверхраздутые штаты государственных служб. Ни то, ни другое не получит одобрение населения, лишенных возможности участвовать в демократическом голосовании. Возможно, придется сократить расходы на оборону и безопасность, на которые приходится почти треть бюджета Саудовской Аравии.

Вполне вероятно, что подходит к концу эпоха, когда страны Персидского залива и их суверенные фонды благосостояния были банкоматами, готовыми покупать активы на всех континентах по самым высоким ценам. Они могут стать чистыми продавцами. Это повлияет на самые разные институты, от рынка облигаций США, на котором Саудовская Аравия хранит ценные бумаги на сумму примерно $183 млрд, до Softbank Group Corp., который сочтет Эр-Рияд уже не столь щедрым партнером для финансирования экспансивных замыслов Масаёси Сона.

За последние полвека монархии были на пике богатства и процветания. Но после достижения вершины неизменно наступает спад. Будущие поколения больше не смогут воспользоваться богатствами, которыми наслаждается нынешнее поколение.

Над Заливом нависло проклятие. Правда, ударит оно по нему не сейчас, а чуть позже.

Сейчас

20:51

Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

19:24

В ООН призвали к прекращению военных действий из-за коронавируса

18:48

У Меркель не обнаружен коронавирус

18:20

Украина запрещает вылет туристов из страны

17:07

СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе

15:33

В Подмосковье закрылись все спортивные объекты

15:23

Главный инфекционист против всеобщего карантина для России

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Промышленность адаптируются к новой реальности: заводы работают на борьбу с коронавирусом

Промышленность адаптируются к новой реальности: заводы работают на борьбу с коронавирусом

1 час назад
Шойгу в Сирии встретился с Асадом: Анкара готовит антитеррористическую операцию в Идлибе

Шойгу в Сирии встретился с Асадом: Анкара готовит антитеррористическую операцию в Идлибе

47 минут назад
Поддержка здравоохранения и внимание к пожилым людям: меры для борьбы с вирусом

Поддержка здравоохранения и внимание к пожилым людям: меры для борьбы с вирусом

41 минута назад
Домашних животных могут отправлять на карантин из-за коронавируса

Домашних животных могут отправлять на карантин из-за коронавируса

26 минут назад
Комендантский час, закрытые кафе и супермаркеты: что происходит в странах Европы

Комендантский час, закрытые кафе и супермаркеты: что происходит в странах Европы

58 минут назад
Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады

Член МОК Паунд: принято решение об отсрочке проведения Олимпиады

12 минут назад
Коронавирус превратил Таймс-сквер в фильм ужасов

Коронавирус превратил Таймс-сквер в фильм ужасов

58 минут назад
Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный инфекционист Ставрополья уволена

1 час назад
В "Прямом эфире" - эксклюзивное интервью бывшего доцента-расчленителя Соколова

В "Прямом эфире" - эксклюзивное интервью бывшего доцента-расчленителя Соколова

2 часа назад
УЕФА официально объявил о переносе всех финалов еврокубков

УЕФА официально объявил о переносе всех финалов еврокубков

30 минут назад
От коронавируса умерла актриса, снимавшаяся у Феллини

От коронавируса умерла актриса, снимавшаяся у Феллини

1 час назад
В ООН призвали к прекращению военных действий во всем мире из-за коронавируса

В ООН призвали к прекращению военных действий во всем мире из-за коронавируса

2 часа назад
Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

35 минут назад
Цифровая слежка против эпидемии: как в разных странах мониторят больных коронавирусом

Цифровая слежка против эпидемии: как в разных странах мониторят больных коронавирусом

2 часа назад
От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

3 часа назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

4 часа назад
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

4 часа назад
Выбор редакции: киноэпопея Сергея Урсуляка "Тихий Дон"

Выбор редакции: киноэпопея Сергея Урсуляка "Тихий Дон"

9 часов назад
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

12 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

"Ну-ка, все вместе!": в заключительном отборочном выпуске победили Сова, Клявиня и Кудинов

22.03.2020 20:42
Балерина, пианист, мультипликатор - президентские премии вручены деятелям культуры

Балерина, пианист, мультипликатор - президентские премии вручены деятелям культуры

15 минут назад
Похищение из роддома: в Йошкар-Оле распространили ориентировку на подозреваемую

Похищение из роддома: в Йошкар-Оле распространили ориентировку на подозреваемую

30 минут назад
Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива

Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива

1 час назад
В Windows 10 сломался встроенный антивирус

В Windows 10 сломался встроенный антивирус

1 час назад
Испания повторяет сценарий Италии: более 400 умерших от коронавируса за день

Испания повторяет сценарий Италии: более 400 умерших от коронавируса за день

1 час назад
Россия направила на помощь Италии 14 самолетов с вирусологами

Россия направила на помощь Италии 14 самолетов с вирусологами

2 часа назад
Из-за коронавируса на Кубе в тяжелом состоянии госпитализирован россиянин

Из-за коронавируса на Кубе в тяжелом состоянии госпитализирован россиянин

2 часа назад
На строящихся в Карелии ГЭС начали укреплять подмытую дамбу

На строящихся в Карелии ГЭС начали укреплять подмытую дамбу

2 часа назад
Известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов разочарован бездействием руководства UFC

Хабиб Нурмагомедов разочарован бездействием руководства UFC

3 часа назад
Украина запрещает вылет туристов из страны

Украина запрещает вылет туристов из страны

3 часа назад
Россельхознадзор приостановил экспорт из России крупы, включая гречку

Россельхознадзор приостановил экспорт из России крупы, включая гречку

3 часа назад
Администрация Трампа хочет изменить закон Обамы

Администрация Трампа хочет изменить закон Обамы

3 часа назад
Главный психиатр Минздрава: прятаться от COVID-19 на даче – мудрое решение

Главный психиатр Минздрава: прятаться от COVID-19 на даче – мудрое решение

3 часа назад
В Москве и Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса: что впервые показали журналистам?

В Москве и Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса: что впервые показали журналистам?

3 часа назад
Массовый переход на удаленку удвоит число утечек

Массовый переход на удаленку удвоит число утечек

3 часа назад
Москвичи смогут голосовать онлайн за поправки в Конституцию в течение 4 дней

Москвичи смогут голосовать онлайн за поправки в Конституцию в течение 4 дней

3 часа назад
Россиян будут предупреждать о контактах с зараженными коронавирусом по СМС

Россиян будут предупреждать о контактах с зараженными коронавирусом по СМС

3 часа назад
Рошаль рассказал, как пережить изоляцию во время коронавируса без стресса

Рошаль рассказал, как пережить изоляцию во время коронавируса без стресса

4 часа назад
Самой маленькой мамой признана екатеринбурженка ростом 109 сантиметров

Самой маленькой мамой признана екатеринбурженка ростом 109 сантиметров

5 часов назад
К Земле приближается неожиданно яркая комета

К Земле приближается неожиданно яркая комета

5 часов назад
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

6 часов назад
Наталья Селезнева припомнила, как из-за нее Агния Барто звонила Сталину

Наталья Селезнева припомнила, как из-за нее Агния Барто звонила Сталину

7 часов назад
Самые смешные подделки кукол "Сказочного патруля"

Самые смешные подделки кукол "Сказочного патруля"

9 часов назад
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку