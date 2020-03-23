Оренбуржцам старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции

В Оренбургской области приняли дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Глава региона внес изменения в подписанный ранее указ. Таким образом, будет введен запрет на все массовые мероприятия с общим числом участников более пятидесяти человек, передает ГТРК "Оренбург".

Кроме того, власти рекомендовали оренбуржцам старше 65 лет соблюдать режим домашней самоизоляции. При содействии общественных организаций всем находящимся на карантине окажут помощь в приобретении продуктов питания. Также органы исполнительной власти региона приостанавливают личные приемы граждан. Обращения будут приниматься по электронный почте или через интернет-приемные.