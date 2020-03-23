Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства. В нем отмечается, что Александр Жаров освобожден от должности руководителя Роскомнадзора по его же просьбе.