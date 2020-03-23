В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек. В соответствии с данным решением стражы порядка получат право штрафовать граждан, нарушивших нововведение. Подобная мера связана с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает портал DutchNews.nl, о запрете сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус. По его словам, ключом к успеху государства является собственное поведение. В магазин следует ходить в одиночку, ходить на прогулку не группами. Министр отметил, что у Нидерландов нет другого выбора для борьбы с коронавирусом.

Кроме вышеназванной меры, граждане обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

На настоящий момент в Нидерландах зарегистрировано почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше двухсот человек.