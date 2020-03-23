Может ли Трамп остановить нефтяную войну?

Ряд сенаторов и конгрессменов США призывают президента США Трампа оказать давление на Саудовскую Аравию и заставить ее прекратить ценовую войну на рынке нефти.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал ввести эмбарго на импорт нефти из Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК. Не потому, что американских сланцевиков не устроят более низкие цены на нефть. Просто чтобы справиться с этой ситуацией, необходимо сократить капитальные расходы до соотношений, которые отмечались в последний раз, когда саудовцы пытались сделать то же самое с 2014 по 2016 год. В последний раз сектор сланцевой нефтедобычи США победил. Так будет и на этот раз (вместе с Россией), но за кулисами США. Администрации США дают понять, что у нее есть оружие «NOPEC Bill Bomb», которое способно положить конец ценовой войне. Это относится к «Закону об отсутствии производства и экспорта картелей нефти» (NOPEC).

Последний раз США угрожали им в октябре 2018 года, когда саудовцы позволили Brent остаться выше ключевого уровня в $70 за баррель с марта. Нынешняя администрация президента считала и считает, что любая устойчивая цена на Brent выше $70 за баррель находится в той области, где выгоды для американских сланцевых производителей от более высоких цен перевешивает ущерб, нанесенный экономике США. Когда цена на нефть меняется на $10 за баррель, цена за галлон бензина меняется на 25-30 центов. А каждый цент, на который повышена средняя цена за галлон бензина приводит к тому, что потребительские расходы снижаются на $1 млрд в год.

В любом году это плохая новость для действующего президента США. Но в тот конкретный момент в 2018 году, когда США пытались вновь ввести санкции против Ирана всего пару месяцев спустя, казалось, Саудовская Аравия воспользовалась преимуществом позиции США, вместо того, чтобы помочь своему наиболее важному союзнику, сказал на прошлой неделе один из высокопоставленных источников в Вашингтоне.

«Это произошло тогда, когда мы были обеспокоены тем, что саудиты впадают в зависимость от России из-за сделок ОПЕК+ и слишком прислушиваются к совету России», — добавил он.

Учитывая, что цена на нефть Brent с марта по октябрь значительно превышала $70 за баррель, а в сентябре она торговалась на уровне $85 за баррель и дальше она может расти, Трамп предупредил короля Саудовской Аравии Салмана: «Он не продержится у власти и две недели без поддержки военных США».

Законопроект NOPEC делает незаконным искусственное ограничение добычи нефти и газа или установление цен, как это делают ОПЕК и Саудовская Аравия. Теперь он станет изящным приемом, чтобы помешать России реанимировать ОПЕК+, а не просто ОПЕК. Законопроект немедленно отменит суверенный иммунитет, существующий в судах США в отношении ОПЕК как для всей группы, так и для каждого из ее отдельных государств-членов. Саудовская Аравия будет открыта для судебного преследования, согласно действующему антимонопольному законодательству США, со всеми обязательствами, учитывая, что инвестиции только в США составляют $1 трлн. Тогда у США будет законное право заморозить все банковские счета Саудовской Аравии в США, конфисковать ее активы в стране, запретить любое использование долларов США саудитами в любой точке мира и начать преследование Saudi Aramco, ее активов и фондов. Компания Aramco может получить приказ разделиться на более мелкие составляющие компании, что не нарушает правила конкуренции в секторах нефти, газа и нефтехимии и не влияют на цену нефти.

Законопроект уже почти был принят, когда вмешался Трамп и наложил на него вето, после того как саудиты сделали то, что он приказал им сделать. В феврале прошлого года Судебный комитет Палаты представителей одобрил Закон NOPEC, который открыл возможность для голосования по законопроекту в Палате представителей. В тот же день демократы Патрик Лихи и Эми Клобучар, а также два республиканца Чак Грассли и Майк Ли представили в Сенат законопроект NOPEC. Еще до этого президент остановил полное одобрение законопроекта. В 2007 году Палата представителей и Сенат приняли закон NOPEC, в 2008 году Палата представителей вновь приняла его.

Если не считать угрозы королю Салману, когда цены на нефть приближаются к отметке $70 за баррель, усиливающейся токсичности крон-принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, у Трампа большая проблема с ОПЕК. Поскольку США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года, Трамп считает, что ОПЕК и Саудовская Аравия «стремятся воспользоваться преимуществами краткосрочных ограничений на поставки, которые возникли в результате попыток США заставить Иран вернуться за стол переговоров для улучшения сделки для США, за счет введения санкций», говорится в одном из источников в Вашингтоне. Вдобавок к тому, что он заявил королю Саудовской Аравии Салману, что он и его семья не были бы у власти, если бы не поддержка США, Трамп обвинил ОПЕК в многомесячном скачке цен на нефть в 2018 году. Позже, в сентябре 2018 года, на Генеральной Ассамблее ООН он добавил, что ОПЕК «обирает весь мир». Вскоре после этого Трамп сказал журналистам, когда его спросили о законопроекте NOPEC: «США привержены открытому, справедливому и конкурентному рынку для мировой торговли энергией. Мы не поддерживаем нечестное, некрасивое поведение на рынке, в том числе со стороны картелей».