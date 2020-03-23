В Саудовской Аравии нарушителей комендантского часа оштрафуют на $2,6 тысячи

В Саудовской Аравии лицам, которых уличат в нарушении комендантского часа, введенного в королевстве из-за опасений распространения коронавируса COVID-19, грозит штраф в размере около 2,6 тысячи долларов. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Как отмечается, власти Саудовской Аравии будут налагать штраф в размере 10 тысяч саудовских риалов (немногим более 2,6 тысячи долларов) на тех, кто впервые нарушит комендантский час. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается в два раза. Нарушившим введенные ограничения в третий раз предстоит отправиться в тюрьму на срок до 20 дней, сообщает ТАСС.

Комендантский час в королевстве вводится по указу короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда с понедельника, 23 марта, на три недели. На улицах запрещено появляться с семи часов вечера до шести часов утра.

По последним сведениям министерства здравоохранения страны, в Саудовской Аравии зарегистрировано 562 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Позднее заболевание охватило более 150 стран. По последним данным ВОЗ, в мире инфицированы свыше 330 тысяч человек, зафиксировано около 15 тысяч летальных исходов.