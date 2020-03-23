ФК "Сочи" хочет оставить Кокорина у себя

Футбольный клуб "Сочи", выступающий в Российской премьер-лиге, по окончании сроков аренды намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт. В этом заинтересован владелец черноморской команды Борис Ротенберг.

О планах клуба стало известно Чемпионат.com. В "Сочи" довольны игрой 29-летнего футболиста, который в четырех играх чемпионата России сумел трижды отличиться за новую команду.

Напомним, что летом 2020 года Кокорин станет свободным агентом. Футболист ранее выражал недовольство действиями руководства "Зенита", которое без согласия игрока отправило его в аренду.