В Хабаровском крае зафиксированы первые лесные пожары

В Хабаровском крае зарегистрированы первые природные пожары. В связи с этим в регионе открыт пожароопасный сезон, сообщило управление лесами правительства региона.

Как уточняется на сайте управления, в Хабаровском крае зафиксировано два лесных пожара на территориях Хорского и Эворонского лесничеств. Огнем охвачено 103 гектара земли.

Изданы приказы об открытии пожароопасного сезона 2020 года. В лесничествах Солнечного и имени Лазо районов начнут работу оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров, передает РИА Новости.

Во время пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства региона будут осуществлять авиационный и наземный мониторинг. Также к наблюдению за природными пожарами будут подключены спутниковые системы.