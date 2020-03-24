Саблист сборной РФ Дмитрий Даниленко сообщил, что мог заразиться коронавирусом

Саблист сборной Российской Федерации Дмитрий Даниленко сообщил, что у него и шпажистки сборной Дарьи Мартынюк, проживающей с ним, появились симптомы коронавируса. Однако к настоящему времени они еще не сдали соответствующий тест.

Как рассказал Даниленко, в составе мужской сборной РФ по сабле он выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге (турнир завершился 8 марта). А Мартынюк участвовала в гран-при по фехтованию на шпагах в период с 6 по 8 марта. По окончании турнира стало известно, что у трех корейских и трех китайских спортсменов по возвращении из Венгрии выявили коронавирус COVID-19. Дмитрий рассказал, что команда возвращалась в Россию через Германию. После этого был недельный сбор на "Озере Круглом". После завершения сбора представители департамента здравоохранения Москвы позвонили Даниленко и сказали, что он находится на карантине. Спортсмен, как и положено, соблюдал карантин в течение двух недель.

По словам саблиста, последние три дня у него температура выше нормы, а у его подруги повышенная температура держится два дня. В целом, они чувствуют себя неплохо, просто появился кашель и повысилась температура.

Даниленко рассказал своему врачу о возникших проблемах, после чего было принято решение о вызове скорой помощи. Прибывший врач не услышал в легких никаких хрипов. Также он порекомендовал поехать по месту прописки в Москву (в настоящее время Дмитрий и Дарья проживают в Химках) и уже там вызвать специальную службу. Спортсмен добавил, что они планируют сдать анализы, чтобы убедиться, что они не инфицированы COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 пандемией. По последним данным, коноравирус охватил более 160 стран, инфицированы более 378 тысяч человек, около 16,5 тысячи скончались, свыше 101 тысячи человек выздоровели.