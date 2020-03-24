В Приморье зафисированы два первых случая заражения COVID-19

В Приморье официально подтверждены два первых случая заражения коронавирусом COVID-19. Оба пациента вернулись из Европы. Заражение подтверждено лабораторно, передает РИА Новости.

Оба заболевших находятся в инфекционной больнице Владивостока в удовлетворительном состоянии. Заболевание протекает у них в легкой форме. Врачи также ведут наблюдение за теми, кто контактировал с пациентами.

В России зафиксировано 438 случаев заражения новым коронавирусом. 17 человек выздоровели.