Трамп остался без роста

Рынок США растерял весь рост, состоявшийся за время президентства Дональда Трампа. Так, S&P 500 опустился до минимумов с начала 2017 года, когда прошла инаугурация президента, а Dow Jones упал до уровней осени 2017, когда Трамп только одержал победу на выборах.

Это важный момент, поскольку в истории еще не было случая, когда американский президент переизбирался на второй срок при падающем рынке.

Добавим, пока сенаторы не могут прийти к согласию по помощи экономике, Федрезерв заливает рынки деньгами. Ранее в рамках экстренных заседаний он снизил ставку до нуля, а накануне регулятор объявил о запуске безлимитной программы количественного смягчения, причем выкупать Фед будет не только государственные и ипотечные облигации, но и корпоративные. Пока, правда, эффект от действий ФРС не впечатляет.



На развивающихся рынка также ситуация плачевная. Они столкнулись с рекордным за всю историю оттоком капитала. За время кризиса, связанного с распространением нового коронавируса, инвесторы вывели с emerging markets $83 миллиарда, об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам телефонной конференции с министрами финансов стран "большой двадцатки".