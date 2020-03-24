Авиакомпании США могут отменить большинство внутренних рейсов

Угроза распространения коронавируса поставила под угрозу внутреннее авиасообщение в США. По информации WSJ, американские авиакомпании уже задумались о приостановке “практически всех” внутренних рейсов.

По информации издания, вариант обдумывают как сами перевозчики, так и федеральные власти. Причем последние могут прийти к какому-то решению гораздо быстрее. Но некоторым компаниям и указка сверху не понадобится.

Так, по информации WSJ, о намерении приостановить выполнение около внутренних 40% рейсов заявили в American Airlines и Delta Airlines.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 43 тысяч случаев заражения COVID-19 и свыше 570 летальных исходов. Эпицентрами вспышки заболевания в стране стали штаты Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.