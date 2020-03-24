SoftBank продает свою долю в Alibaba

Японский финансовый конгломерат SoftBank, инвестирующий средства в стартапы во многих странах мира, вынужден перетряхнуть свой портфель, чтобы поддержать бизнес, по которому ударила пандемия.

Как сообщает Bloomberg, всего компании нужно $41 млрд. О том, что получить эти деньги планируется через продажу активов, заявил 23 марта основатель SoftBank Масаеси Сон. Правда, не уточнил, что именно будет предложено покупателям.

Между тем, источники Bloomberg сообщили, что одним из таких активов может стать пакет акций Alibaba Group, который оценивают в $12-$15 млрд. Доля конгломерата в китайском гиганте электронной коммерции, оценивающемся в общей сложности в $120 млрд, — самая большая часть рыночной стоимости SoftBank.

В числе стоящих перед японской компанией первоочередных задач: выкуп акций и сокращение долга для облегчения проблем инвесторов, сбросивших порядка 40% капитализации SoftBank от уровня февральского пика. Проблемы идут и от $100-миллиардного Vision Fund, которым управляет конгломерат. Фонд очень уязвим к экономическим потрясениям из-за долговой нагрузки, а также убытков, которые несут подопечные стартапы. В частности, фонд инвестирует в проекты экономики совместного использования, а они серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса.

Информация в возможной распродаже активов стала мощным драйвером для акций SoftBank: 24 марта на торгах в Токио они выросли на 21%, продемонстрировав самый большой внутридневной рост с момента листинга.