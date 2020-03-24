Импорт свинины в Китай вырос в январе-феврале на 158%

В январе-феврале 2020 года Китай импортировал на 158% больше свинины, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает SCMP. Всего, по данным таможенного управления КНР, за 2 месяца Поднебесная купила за рубежом 560 тонн этого мяса. Причем наибольший рост пришелся на преддверие Лунного нового года, во время которого блюда из свинины традиционно готовят в каждой семье.

Впрочем, даже во время пика вспышки эпидемии коронавируса в стране, Китай продолжал закупать свинину. На ситуацию не повлияло нарушение ряда логистических цепочек и вынужденный простой грузов с замороженным товаром.

Издание отмечает, что в КНР по-прежнему наблюдается острая нехватка свинины: в 2019 году эпидемия Африканской чумы свиней буквально выкосила поголовье этих животных в стране. Количество свиноматок упало на 60%.

По официальным данным, производство свинины в прошлом году упало на 21% до 16-летнего минимума, а цены на этот вид мяса сейчас в 6 раз выше чем, к примеру, в США: 37 юаней или $5,21.

Начиная со второй половины прошлого года Пекин активно наращивал закупки свинины. В том числе и американской. В декабре 2019 г. было отгружено 270 тыс. тонн.

Однако импортная волна натолкнулась на серьезные проблемы с логистикой: в портах не хватает места для размещения морозильных камер, без которых товар испортится, а карантин лишил склады рабочих рук, так что разгрузить контейнеры и освободить место тоже было проблематично. В китайских портах, по данным SCMP, скопилось более 10 тысяч специализированных контейнеров-рефрижераторов. Это вдвое больше, чем обычно.