Исторические рекорды золота

Золотой рывок. Стоимость унции драгоценного металла показала самый сильный дневной рост за всю историю наблюдений — с 1984 года.

В ходе торгов в понедельник котировки росли от минимумов почти на $85 и достигали отметки в $1561. Сегодня подъем продолжается, золото дорожает еще на полтора процента и стоит $1580 долларов.

Несмотря на турбулентность на рынках, которая задела и драгоценные металлы, стоимость золота с начала года все же прибавила в цене.

Учитывая тот факт, что Банк России в последние годы был самым активным покупателем золота в мире, динамика стоимости золота будет приводить к росту международных резервов регулятора.

Впрочем, если бы ЦБ РФ хранил резервы в долларах и казначейских облигациях США, результат был бы значительно выше. Однако, как известно, из-за угрозы санкций в 2018 г. Регулятор продаж почти все трежерис.