COVID-19: Япония готова к отсрочке Олимпиады, а конгресс США переходит на удаленку

Япония готова к отсрочке Олимпиады в Токио, но только на год. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве. По предварительным данным, премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудит сегодня этот вопрос с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Власти Японии тем не менее уже выступили за возобновление работы школ в стране с 1 апреля, но только при выполнении ряда условий — таких, как проветривание классов и соблюдении дистанции между учениками.

В США, напротив, готовятся перейти на полную изоляцию. В частности, речь идет о переводе конгресса на удаленный режим работы. В том числе речь об онлайн-голосовании по законопроектам. Как сообщают местные СМИ, на такую меру готовы пойти ради сдерживания распространения коронавируса. Инициативу уже поддержали около 70 членов палаты представителей. В Нью-Йорке переходят к жесткому контролю за соблюдением запретов — теперь полицейские будут следить за тем, чтобы жители города не собирались в большие компании. Для этого количество сотрудников правопорядка увеличат в ближайшие дни.

Британская полиция в свою очередь обратилась к жителям Соединенного Королевства с просьбой соблюдать карантин. О его введении накануне вечером объявил глава британского правительства Борис Джонсон.

Что касается эпицентра заражения, то число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается. Более 90 процентов всех зараженных уже выздоровели. Об этом заявили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. В больницах остаются порядка 5000 человек. За сутки на материковом Китае зарегистрировали только 78 новых случаев заражения, 74 из них — у людей, прибывших из-за границы. Поэтому в Пекине, в частности, все въезжающие из-за рубежа граждане будут отправлены на карантин, а также будут сдавать тест на коронавирус COVID-19.