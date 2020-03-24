Госдеп США больше не верит информации из Уханя

В американском госдепе заверяют, что теперь миру не получить достоверной информации из Китая. В частности — из города Ухань, где началась вспышка коронавируса COVID-19. Такое утверждение в госдепе сделали из-за высылки американских журналистов, передает телеканал "Россия 24".

Пекин ранее принял решение досрочно отозвать аккредитацию у представителей New York Times, Wall Street Journal и Washington Post. Мера стала ответной на действия Вашингтона, который сократил количество китайских журналистов на территории США на 60 человек.