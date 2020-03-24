Житель Приморья заплатит штраф за распространение лжи о коронавирусе

Жителя Приморья оштрафуют за распространение слухов о коронавирусе COVID-19. 28-летний молодой человек разместил в Интернете ролик, в котором рассказал о якобы заболевших на одном из предприятий Уссурийска.

Полицейские установили его личность и привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф. Сам автор фейкового ролика раскаялся и принес извинения всем, кого напугал неудачной шуткой, сообщает телеканал "Россия 24".