Похищение младенца в роддоме Йошкар-Олы: возбуждено два уголовных дела

Весь личный состав полиции Йошкар-Олы 23 марта был поднят по тревоге. Искали новорожденную девочку. Ее накануне похитили из перинатального центра, когда мать вышла из палаты.

Днем в центре работали полицейские и кинолог с собакой. Поисками занимались не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. На выездах из Йошкар-Олы работали усиленные посты ГИБДД, сообщает телеканал "Россия 24".

Ребенка удалось найти, он жив. В полиции сообщили, что "информация о найденном младенце проверяется". Возбуждены два уголовных дела — по факту похищения девочки и по факту халатности.