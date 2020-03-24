24 марта 202007:10

Похищение младенца в роддоме Йошкар-Олы: возбуждено два уголовных дела

Похищение младенца в роддоме Йошкар-Олы: возбуждено два уголовных дела

Весь личный состав полиции Йошкар-Олы 23 марта был поднят по тревоге. Искали новорожденную девочку. Ее накануне похитили из перинатального центра, когда мать вышла из палаты.

Днем в центре работали полицейские и кинолог с собакой. Поисками занимались не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. На выездах из Йошкар-Олы работали усиленные посты ГИБДД, сообщает телеканал "Россия 24".

 

Ребенка удалось найти, он жив. В полиции сообщили, что "информация о найденном младенце проверяется". Возбуждены два уголовных дела — по факту похищения девочки и по факту халатности.

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