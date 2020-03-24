В Приморье завершается "перепись" амурских тигров

Мониторинг амурский тигров завершается в Приморье. Цель проекта – отследить изменения в популяции хищника.

"Перепись" тигриного населения проводят раз в 10 лет. За перемещениями хищников, следят с помощью специальных радиоошейников, а также фотоловушек и видеокамер. Следопыты ищут тигриные тропы, измеряют отпечатки лап.

Проект по восстановлению популяции амурского тигра признан успешным и продолжает расширяться, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас на территории площадью свыше 200 тысяч гектаров живут 26 тигров. Шесть из них — еще маленькие тигрята. Они успешно перенесли зиму, освоились в местных лесах и уже совсем скоро начнут самостоятельную жизнь.