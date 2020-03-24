В Комсомольске-на Амуре началось строительство второго парома-ледокола для Сахалина

К сборке парома ледокольного класса приступили в Комсомольске-на-Амуре. Это уже второе судно, которое предназначено для переправы на Сахалин.

Будут строить по уникальной для российского судостроения технологии — на открытом стапеле поэтапно. Ни в один цех такое огромное судно просто не поместится, сообщает телеканал "Россия 24". Ледокол сможет взять на борт целый железнодорожный состав, около 50 грузовиков, а еще – легковые машины и пассажиров. Корпус первого парома уже готов.

Эти суда специально сконструированы для суровых условий Татарского пролива. Они смогут выдерживать шторма и работать в сложной ледовой обстановке.