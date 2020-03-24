Таймырские байкеры начали подготовку к мотосезону

К основному мотосезону активно готовятся таймырские байкеры. Ребят из Дудинского байк-клуба не пугают ни арктические условия, ни отсутствие мототрасс.

У членов клуба есть свой устав, обязанности и даже моральный кодекс. Прежде чем выехать на дорогу, они облачаются в специальную экипировку. Такая форма защищает от низких температур, а также от возможных травм.

Активный мотосезон начинается в июне и заканчивается в октябре, сообщает телеканал "Россия 24". Все короткое северное лето байкеры участвуют в мотозабегах, городских и районных мероприятиях, проводят патриотические акции с молодежью.