COVID-19. Антонов призвал главу Human Rights Watch не дезинформировать людей

Посол России в США Анатолий Антонов обратился к руководству американской правозащитной организации Human Rights Watch с призывом не дезинформировать людей.

Ранее глава Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что российским гражданам может не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких из-за того, что их якобы активно скупают богачи, а власти при этом бездействуют.

Антонов отметил, что как раз таки своевременно принятые российскими властями меры позволили России значительно эффективнее противостоять глобальной угрозе по сравнению с другими странами, которые Human Rights Watch критиковать избегает.

"Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию), — приводит слова посла Антонова телеканал "Россия 24". — Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. Нужна взаимная поддержка. Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней".