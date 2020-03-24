В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в разбое

Подозреваемых в разбойных нападениях задержали в городе Дзержинский Московской области. Пятеро бандитов в разное время избили двух прохожих и одного автолюбителя. У потерпевших похитили деньги — в общей сложности более 12 миллионов рублей.

Все задержанные – приезжие из ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает телеканал "Россия 24".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей №162 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления других нападений подозреваемых.