Канадский премьер запустил противовирусный челлендж

Канадский премьер Джастин Трюдо в рамках мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 записал видео из собственной кухни. Он обратился к гражданам с призывом мыть руки чаще и минимум по 20 секунд, соблюдать дистанцию и, главное, оставаться дома. Видео премьер разместил в Twitter, попросив подписчиков поддержать его и распространить.

Vous devez rester à la maison. Vos amis et votre famille aussi. Aidez-nous à faire passer le mot avec votre propre vidéo et identifiez vos amis pour leur rappeler de rester chez eux. Ensemble, nous pouvons #ÉcraserLaCourbe. @CharlotteCardin : peux-tu nous aider? #RestezChezVous pic.twitter.com/TCuYOfnzzq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 23, 2020

А чтобы челлендж точно удался, Трюдо отметил в посте певца Майкла Бабла и актера Райана Рейнольда. Они тут же откликнулись на инициативу канадского премьера и тоже записали свои видеообращения для подписчиков, призвав бороться с вирусом совместными усилиями, сообщает телеканал "Россия 24".

Супруга Трюдо заразилась коронавирусом после поездки в Британию.