Общая стоимость рынка криптовалют за сутки выросла на $14 млрд

Криптовалюты перешли на этой неделе к активному росту, несмотря на то, что на фондовом рынке ситуация остается нестабильной: давление оказывают опасения инвесторов, связанные с пандемией коронавируса.

Между тем, по данным Coindesk, Bitcoin за сутки прибавил 10%, торгуясь в Сингапуре на уровне $6569,17. Ethereum прибавляет за тот же период более 7%, а XRP 5 с лишним процентов.

Согласно данным Coinmarketcap.com, рыночная капитализация, или общая стоимость рынка криптовалюты, за сутки выросла на $14 мрд, достигнув $182,62 млрд.

В начале марта криптовалюты, как и другие активы, стали жертвой паники, царившей на рынках из-за эпидемии коронавируса и падения нефтяных котировок. Так 8 марта капитализация рынка криптовалют рухнула за сутки до $93,5 млрд. Bitcoin обвалился на 48%.

Однако инвесторы воспряли духом, ободренные в том числе сигналами от американского Федрезерва. “Мы наблюдаем какое-то действительно бычье ценовое движение биткойнов, параллельно с другими классами активов после того, как ФРС объявила о беспрецедентных мерах по поддержке экономики”, — прокомментировал CNBC ситуацию глава отдела развития бизнеса криптобиржи Luno Виджай Айяр, — “Это вселило уверенность в инвесторов”.

“Будет интересно увидеть, как биткойны будут чувствовать себя в таких условиях, учитывая, что это первый тест в качестве актива-убежища в условиях спада на рынке”, — добавил эксперт.