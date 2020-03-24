Штаб помощи пожилым людям заработал в Красноярске. Тем, кто не может сходить в магазин или аптеку, приобрести корм для домашнего животного, помогут волонтеры. Как сообщает ГТРК "Красноярск", сейчас в команде около ста граждан. Организовали штаб помощи актвисты Общероссийского народного фронта.

Почти у всех участников есть медицинское образование. В основном, это люди молодые, но есть и те, кому сорок. Каждого волонтера дважды в день проверяют медики — измеряют температуру, чтобы сами помощники не оказались опасными для пожилых красноярцев.

Оставить заявку можно по телефону: 8–800–200–34–11. После этого волонтеры перезвонят пожилому человеку, уточнят, что именно нужно купить. И всё — можно ждать звонка в дверь. Добровольцы предупреждают: пенсионерам нужно быть очень осторожными, открывать дверь только, если вы уже договорились об оказании помощи. Кроме того, при оформлении заявки с пожилым человеком договорятся о кодовом слове. Его волонтер должен назвать, когда позвонит в дверь. Все добровольцы носят маски и перчатки. А главное — они не заходят внутрь дома, такого основное требование безопасности.

Сейчас набор волонтёров продолжается. Также активисты жду предложений о сотрудничестве с организациями, готовыми поделиться продуктами, оказать услуги. Сейчас главное — соблюдать меры безопасности, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Как известно, с 20 марта во всех сибирских регионах введен режим повышенной готовности.