Минэкономразвития предлагает поддержать туроператоров субсидиями

Министерство экономического развития предложило в связи с коронавирусом субсидировать убытки туроператоров. Как сообщается на сайте ведомства, соответствующий проект уже внесен в правительство.

Речь идет о компенсации несостоявшихся авиаперевозок в период с 24 января по 30 марта.

“Кроме того, туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Минэкономразвития предлагает компенсировать оплату возвратных рейсов туроператорам, которые вывозили российских туристов в течение двух недель после "закрытия" стран”, — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что за счет таких субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денег клиентам, которые не смогли или отказались лететь отдыхать по ранее купленным путевкам.