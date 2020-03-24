Нерешительность Конгресса может обвалить фондовый рынок еще на 20%

Аналитики инвесткомпании BTIG оценили последствия затягивания Сенатом США принятия решения по пакету мер поддержки для американского бизнеса и граждан. Эксперты полагают, что постоянные отсрочки наносят сокрушительный ущерб в том числе фондовым рынкам.

“Мы находимся в такой ситуации, когда политика, похоже, мешает”, — заявил в интервью CNBC главный стратег компании Джулиан Эммануэль, — “Политики играют с огнем ... Если они будут ждать достаточно долго, они рискуют ухудшить психологическую ситуацию в том числе”.

Прийти к единому решению по пакету стимулов сенаторы не смогли уже дважды: 22 и 23 марта. Законодатели цепляются к отдельным вопросам, касающимся помощи проблемным предприятиям и защиты от безработицы.

Пока накал на рынках охладило вмешательство ФРС, пообещавшего практически безлимитную поддержку. Федрезерв намерен покупать гособлигации, ипотечные ценные бумаги, а также корпоративные облигации.

“Но по сути, Сенат сводит на нет положительные последствия действий ФРС”, — отмечает Эммануэль. По оценке экспертов, в случае, если Конгресс продолжит прения по поводу мер поддержки, вместо того, чтобы принять их, фондовому рынку придется заплатить за эту задержку падением в 20%.